Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla...

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri."

Kaynak: AA