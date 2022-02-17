Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.

Erdoğan, "Omicron varyantı vaka sayılarının fevkalade arttırmasına rağmen hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Turkovac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.