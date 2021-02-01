Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler

01.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü test etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü test etmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler

Kaynak: Anadolu Ajansı

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