Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti - Otobüsün içinden görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü test etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüse binmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsü test etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'in test sürüşüne katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı