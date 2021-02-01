Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)

01.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.

Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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