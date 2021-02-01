Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

01.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.

Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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