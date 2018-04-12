Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu ülkelerin askerlerinin PYD'li teröristlerle çok da yan yana durmamalarını bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz."