Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı