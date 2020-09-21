Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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