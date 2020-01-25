Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti (2)
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti (2) - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

25.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler