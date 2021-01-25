Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem konutlarını inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem konutlarını inceledi

25.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:56

ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve TOKİ tarafından afetzedeler için yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve TOKİ tarafından afetzedeler için yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çalışmalarla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi. 

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan yeni konutların inşa ve hak sahiplerine teslim çalışmaları sürdürülüyor. Planlanan 20 bin 118 konuttan yapımı biten 8 bininin 3 bini, hak sahiplerine teslim edildi. 5 bin konutun da 1 ay içinde sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Geri kalan konutlar ise 2021 yılı ortalarında bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla depremin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. Helikopterle havadan incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan da çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da deprem konutlarını inceledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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