Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

25.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:20

Yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı bekleyen vatandaşlardan görüntüler Helikopter görüntüsü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoldaki vatandaşlara hediyeler vermesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle...

Yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ı bekleyen vatandaşlardan görüntüler

Helikopter görüntüsü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoldaki vatandaşlara hediyeler vermesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve anahtar teslimi töreni için kente geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile program alanına giderken, yol güzergahında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Aralık İntihar Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:31:59. #1.15#
title