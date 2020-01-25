Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

25.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere uçakla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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