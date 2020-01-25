Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

25.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere uçakla Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA