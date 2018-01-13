Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere uçakla Elazığ Havalimanına geldi. Uçakta Bakanlar ile AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havalimanında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. - ELAZIĞ