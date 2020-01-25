Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

25.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesinde incelemelerde bulunacak.

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 'a gidiyor.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

Kaynak: AA
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