Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri