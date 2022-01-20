Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( El Salvador'la ticaret hacmi) Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador, Güncel, Haber

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