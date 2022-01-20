Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin onuruna yemek verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin onuruna yemek verdi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutta verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, Cumhurbaşkanlarına, eşleri Emine Erdoğan ile Gabriela Rodriguez de Bukele de eşlik etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmede, Cumhurbaşkanı Bukele'ye "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitaplarını imzalayarak hediye etti.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yemek Tarifi, El Salvador, Politika, Haber

title