Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bukele, 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerindeki bakanları tek tek tanıttı. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Bukele, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, El Salvador, Türkiye, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title