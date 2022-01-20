Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi karşıladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bukele, 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerindeki bakanları tek tek tanıttı. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Bukele, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.