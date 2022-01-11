Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Daha sonra Büyükelçi Calderon ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.