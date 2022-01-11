Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un güven mektubunu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Daha sonra Büyükelçi Calderon ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon'u kabul etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz.'

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title