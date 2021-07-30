CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EL-MENFİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı