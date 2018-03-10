- AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi

Salondan ve katılımcılardan detaylar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Spor Salonunda düzenlenen, AK Parti Antalya 6. Olagˆan I·l Kongresi'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Kaide, DEAŞ gibi eli kanlı çeteler de aynı şekilde bu küresel projenin ürünleridir, araçlarıdır. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar neredeyse sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Üstelik bir taraftan masum insanların kanını su gibi akıtırlarken diğer taraftan da İslam düşmanlarına istismar edebilecekleri bolca malzeme vermişlerdir. Bu örgütlerin bir başka gayesi de sahih İslam anlayışıyla Müslümanlar arasındaki o muhkem bağı kopartmaktır. Dinimizi tahkir edenler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aslında aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin de hedefi Müslümanlardır."