Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA