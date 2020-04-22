Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.
22.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: AA