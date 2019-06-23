Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan mesajında şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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