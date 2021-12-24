CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem, Servet Bayındır, Gülsüm Azeri, Yiğit Bulut da katıldı.

KRİPTO PARA VARLIKLARI

DÖVİZ KURLARI

Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan ise, "Merkez Bankası başkanı şunu net söyledi; 'biz reel kura bakıyoruz, reel kurun bu gelmiş olduğu düzeyin, döviz inmeden önce gelmiş olduğu düzeyin çok düşük bir düzey olduğunu düşünüyoruz. Herkes bunda hem fikir. Ama şimdi geldiğimiz yerde hızla eskisi gibi TL'nin değerlenmesine doğru giderse onu da istemiyoruz. Hatta 80-90'lara doğru gitmesini istemiyoruz reel kurun'. Ama bir seviye vermez, vermemesi de doğrudur. Çünkü Merkez Bankası başkanları dünyada hiçbir yerde seviye vermez. Keza Cumhurbaşkanının da böyle bir şeyi olmadı. Ama yönelim olarak bu politikanın böyle bir çerçevesi olduğunu belirtiler" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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