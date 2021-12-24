CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİRARAYA GELİYOR - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİRARAYA GELİYOR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİRARAYA GELİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.


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