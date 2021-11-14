Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diplomasimizi özellikle bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri

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