Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük."
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AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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