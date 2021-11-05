Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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