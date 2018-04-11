Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize Saldıranlar Başaramayacaklar

Ankara Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke ekonomisine saldıranların daha önce olduğu gibi başarılı olamayacağını söyledi.