Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

09.01.2020 21:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına...

, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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