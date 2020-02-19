Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur" dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...
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