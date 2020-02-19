Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur" dedi.
Kaynak: AA