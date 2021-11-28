Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'deki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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