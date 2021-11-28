Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'deki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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