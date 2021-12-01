Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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