Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın." dedi.

Erdoğan, "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, Gaziantep'in geldiği noktayı önemsediğini vurgulayarak, "Gaziantep neydi? Elhamdülillah şimdi ne oldu? Demek ki ehil ellere verilirse bu vatanı, bu milleti sevenlere verilirse Gaziantep'te Anadolu'nun bağrında şu anda geldiği durum gibi daha da iyi hale gelir." diye konuştu.

Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat konusunda geldiği seviyenin iftihar verici düzeyde olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birine sahip Gaziantep'te kurulu 1140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Küresel krizi fırsatı çeviren Gaziantepli sanayicilerimiz sürekli yeni yatırımlarla kapasitelerini büyütmekte, 175 ülkeye ulaşan ihracat yelpazelerini genişletmektedir. Bu Gaziantep'le övünmek, iftihar etmek bizim için şereftir. Kasım ayı itibarıyla bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 30'a yakın arttıran Gaziantep yıl sonunda inşallah 12 milyar dolar sınırına dayanacaktır. Üretimdeki artışla 240 bini bulan ve yeni yatırımlarla 300 bine doğru giden istihdamın Organize Sanayi Bölgesinin ilave etaplarının devreye girmesiyle katlanarak artacağına inanıyorum. Bizim ülke ve millet olarak ihtiyacımız olan da işte budur. Bunun dışındaki her şey lafügüzaftır.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra halen yüksek faizle ekonomiyi soğutma, halen kura takılıp kalarak ülkemize hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara da diyecek bir sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız."

Belediyelerin de şehrin dinamiklerini desteklemek için eğitim öğretim başta olmak üzere her alanda gösterdikleri gayreti, yaptıkları yatırımları, sergiledikleri iş birliğini yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Büyükşehir belediyemizin imar planlarında eğitim için 18 bin 350 dönüme sahip 1753 alan ayırmış olması bu anlayışın en somut ifadesidir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 12 sanat ve mesleki eğitim kursu ile başta öğrenciler olmak üzere Gazianteplilere hizmet verdiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Büyükşehir belediyemiz, çocuk kütüphanelerinden kent arşivine kadar geniş bir alanda verdiği hizmetlerin yanında bu akşam da gezdim gördüm, bastığı 48 kitap, yaptığı 13 belgesel, çıkardığı 10 çocuk dergisi gibi pek çok faaliyetlerle şehrin geçmişine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gaziantep, İklim Değişikliği Fonlarından etkin şekilde faydalanmasını sağlayacak 'Yeşil Şehirler' programına katılan ülkemizdeki dört şehirden biri oldu. Diğer yandan Şahinbey Belediyemiz sayıları 200'e yaklaşan Gençlik Merkezi ve Bilgi Evinde çocuklarımıza ücretsiz kurslar düzenlerken, salgın döneminde 52 bin öğrencimize de tablet, bilgisayar dağıttı. Şahinbey Belediyemizin bugüne kadar 111 bin öğrencimizi uçakla Çanakkale'ye götürmesini, evlatlarımızın o havayı soluması bakımından çok hayırlı bir hizmet olarak değerlendiriyorum. Şehitkamil Belediyemiz de kütüphaneleriyle giderlerini karşıladığı 65 ana sınıfıyla öğrencilerimize sağladığı malzeme destekleriyle eğitim seferberliğindeki yerini alıyor. Bu belediyemizin düzenlediği ve yılda 5 bin öğrencimizin faydalandığı Doğa Kampı da gençlerimize önemli bir tecrübe sağlıyor. Aynı şekilde diğer ilçe belediyelerimiz de eğitim faaliyetlerini desteklemek için samimi gayret gösteriyor. Tabii bu arada gastronomiyi de herhalde yok farz edemeyiz."

Gaziantep'e 100 eğitim kurumu kazandırma sözü veren iş insanlarına şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'im iş insanların belediyelerine, işçisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar bu şehre ve onunla birlikte ülkemize hizmet eden herkesten razı olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle şehre 100 eğitim kurumu kazandırma sözü veren iş insanlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Bu sözlerin bakanlıklarımız, belediyemizle birlikte biz de sıkı takipçisi olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Aralık'ta Gaziantep'i ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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