Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız"

AA - Güncel
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15 bin öğretmen atama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.

15 bin öğretmen atama programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Haber

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