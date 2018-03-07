Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Kadın Meselesini Tüm Boyutlarıyla Konuşacaksak Önce Samimi Olmamız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır."