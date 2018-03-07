Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Kadın Meselesini Tüm Boyutlarıyla Konuşacaksak Önce Samimi Olmamız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer Kadın Meselesini Tüm Boyutlarıyla Konuşacaksak Önce Samimi Olmamız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır."

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