Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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