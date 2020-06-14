Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız."
14.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız."
Kaynak: AA