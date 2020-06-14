Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız." Kaynak: AA