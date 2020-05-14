Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü'nü kutladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Korona virüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA