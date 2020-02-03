Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

03.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması - Cumhurbaşkanı , Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deki Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler