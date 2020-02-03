: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Zafer Anıtı'na çelenk koydu

03.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtı ziyareti ve çelenk koyması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'deki Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

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