Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor Turnuvasının Final Maçını İzledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor Turnuvasının Final Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor Turnuvasının Final Maçını İzledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.

"Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Kaynak: Habermetre

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