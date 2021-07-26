Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edileceğini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediliyor. " ifadesini kullandı.

Başta afet bölgelerindekiler olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi", "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi" gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Afet Bölgesi ilan edilecek yerler şöyle:

"Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler, Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri. "

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı - Haberler
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