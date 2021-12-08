Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık."

"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çetelerin reçetelerinde değil istihdam ve üretimde görüyoruz."

"Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet