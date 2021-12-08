Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık."
"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çetelerin reçetelerinde değil istihdam ve üretimde görüyoruz."
"Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri