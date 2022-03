Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar

ANTALYA Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin dünyaya seslenirken, "Söndüremediğimiz her yangının, durduramadığımız her çatışmanın, engelleyemediğimiz her zulmün, üzerine gitmediğimiz her problemin eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz" dedi. "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?" diyen Erdoğan, Montrö Anlaşması'na vurgu yaparak, Türkiye'ye verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bu yıl 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi olmak üzere 75 ülkeden katılımcı yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılışa video konferans yöntemiyle katıldı. Açılıştaki konuşmalar Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dile tercüme edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Hoşgeldiniz' konuşmasının ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü Rusya- Ukrayna savaşına ayırdı.

Salonda bulunan katılımcılar, konuşmanın bitiminde Erdoğan'ı ayakta alkışladı.