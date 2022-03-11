Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar" -"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor" -"Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar"

-"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor"

-"Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır. Ukrayna meselesi bu hakikatin son örneğidir"

-"Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları ve tutumu biz reddediyoruz"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Çatışma, Politika, Haberler

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