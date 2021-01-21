Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem...
21.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu