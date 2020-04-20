Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 mart mutabakatını koruyarak rejimin saldırganlığına geçit vermeyecek. Rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib'deki ateşkesi bozmak için karanlık örgütlere müsamaha göstermeyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA