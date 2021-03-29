Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur, girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir."

Erdoğan: "Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır"

Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak dayanışmamızı her geçen gün güçlendirerek devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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