Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak... - Haberler
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