Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü