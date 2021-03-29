Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin...
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol