Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, bu arada kendi din adamlarımızı İslam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, bu arada kendi din adamlarımızı İslam düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmemiz gerekiyor.