Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor.

16.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, 'yi seçiyor."

Kaynak: AA
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