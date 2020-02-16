16.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor."

Kaynak: AA