Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Salondaki katılımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılaması Bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelmesi Tanıtım filmi gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Salonda katılımcıların pankartlarla...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi
Salondaki katılımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılaması
Bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelmesi
Tanıtım filmi gösterimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Salonda katılımcıların pankartlarla görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. (1)