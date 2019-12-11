Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Salondaki katılımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılaması Bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelmesi Tanıtım filmi gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Salonda katılımcıların pankartlarla...

11.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın salona gelmesi

Salondaki katılımcıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılaması

Bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelmesi

Tanıtım filmi gösterimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Salonda katılımcıların pankartlarla görüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını...
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